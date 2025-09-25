|
DAX-FLASH: Leicht im Plus erwartet
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX könnte am Donnerstag auf seiner Richtungssuche mit leichten Gewinnen weitermachen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 23.690 Punkte. Wie schon am Vortag würde er sich damit seiner 21-Tage-Linie nähern. Diese kurzfristig relevante Indikatorlinie verläuft derzeit bei 23.695 Punkten.
Ein solider Start fußt am Donnerstag nicht auf den US-Vorgaben, denn die New Yorker Börsen hatten sich am Vorabend nach dem Xetra-Schluss noch etwas tiefer orientiert. Nach der Rekordrally seien Anleger dort dazu übergegangen, durchzuatmen, schrieb am Morgen die Commerzbank. Sie zeigten sich vorsichtig vor der Veröffentlichung der PCE-Inflationsdaten an diesem Freitag, die als wichtigstes Inflationsmaß der US-Notenbank Fed gelten.
Hierzulande könnten Rüstungswerte weiter im Fokus stehen mit der Rheinmetall-Aktie dicht am Rekordniveau. Für Autowerte gilt es, die Erholungsbewegung zu bestätigen, die am Donnerstagnachmittag wegen rückwirkend reduzierter US-Einfuhrzölle begonnen hatte./tih/jha/
