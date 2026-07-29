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29.07.2026 07:00:38

DAX-FLASH: Leitindex dürfte fallen - Neue Angriffe des Iran

FRANKFURT (dpa-AFX) - Neuerliche Angriffe des Iran im Konflikt mit den Vereinigten Staaten dürften am Mittwoch die Kurse am deutschen Aktienmarkt belasten. Der Broker IG berechnete den Leitindex Dax am Morgen rund zwei Stunden vor Beginn des Handels 0,6 Prozent niedriger bei 25.300 Punkten. Damit droht das Börsenbarometer wieder in die Handelsspanne der vergangenen Wochen zurückzufallen, aus der es am Montag nach oben ausgebrochen war.

Erstmals seit dem vorläufigen Stopp der US-Angriffe auf Ziele im Iran haben Teherans Streitkräfte nach Darstellung des US-Militärs mehrere ballistische Raketen auf US-Truppen im Nahen Osten abgefeuert. Alle Geschosse seien abgefangen worden, teilte das US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit, ohne Angabe des Ziels der Angriffe. Das ließ die Preise für Öl und Gas am Mittwoch wieder steigen.

Daneben rückt die Sitzung der US-Notenbank in den Blick. Auf der zweiten Zinssitzung der US-Notenbank Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh wird an diesem Mittwoch erneut keine Änderung beim Leitzins erwartet. Ökonomen rechnen überwiegend damit, dass die US-Notenbanker den Leitzins zum fünften Mal in Folge in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent halten werden. Zuletzt hatte die Fed im Dezember den Leitzins angehoben./bek/zb

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Ausverkauf im Chipsektor setzt sich fort: ATX beendet Handel im Minus -- DAX schließt wenig bewegt -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch letztlich tiefer. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen gaben ab. Die Börsen in Fernost zeigten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
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