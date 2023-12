DAX-FLASH: Moderate Gewinne erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) dürfte mit moderaten Gewinnen in die letzte, verkürzte Handelswoche des Jahres starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwoch gut zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels 0,37 Prozent höher auf 16 768 Punkte. Es wird mit einem ruhigen Handel gerechnet, denn die meisten großen Investoren haben mit dem nahenden Jahresausklang die Bücher bereits geschlossen. Gleichwohl sind deutlichere Kursbewegungen bei Einzelwerten nicht ausgeschlossen.

Mit einem Dax-Plus von bislang rund einem Fünftel ist 2023 ein erfolgreiches Börsenjahr. Einen großen Teil dieses Gewinns fuhr der Index in einer Jahresendrally von Ende Oktober bis Mitte Dezember ein, die in einem Rekordhoch knapp über 17 000 Punkten gipfelte. Seither konsolidiert er, denn die Erwartungen an die Notenbanken der USA und der Eurozone in puncto baldiger Zinssenkungen sind bereits sehr hoch./mis/stk