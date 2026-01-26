DAX 40

24 900,71
44,24
0,18 %
<
26.01.2026 06:49:18

DAX-FLASH: Rückschlag nach Stabilisierungsversuch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner Erholung seit Mittwochnachmittag dürfte der DAX am Montag zunächst wieder den Rückwärtsgang einlegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Start ein halbes Prozent tiefer auf 24.774 Punkte. Das zwei Wochen alte Rekordhoch von gut 25.507 Punkten bleibt einstweilen in weiter Ferne. Stattdessen orientiert sich der Dax wieder in Richtung Vorwochentief bei fast 24.349 Punkten.

Der Dax war zuletzt hin- und hergerissen von der zwischenzeitlichen Zoll-Drohung des US-Präsidenten Donald Trump gegen Europa, die dann nach einer Kehrtwende auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos plötzlich wieder vom Tisch war.

Der Anlagestratege Mislav Matejka von der Investmentbank JPMorgan setzt auch in diesem Kontext eher auf Aktienmärkte aufstrebender Länder als auf die der klassischen Industrienationen. Im Vergleich zu Europa und den USA seien sie vom Zoll-Thema weniger betroffen. Obendrein erschienen sie im Bewertungsvergleich sehr attraktiv. Seine Favoriten sind China und Korea.

In Deutschland und in den USA steht die kommende Woche im Zeichen der Berichtssaison, die nun in Fahrt kommt, sowie der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend./ag/zb

DAX 24 900,71 0,18%

Asiens Börsen im Minus
An den Börsen in Fernost geht es am Montag nach unten.
