06.03.2026 12:27:05
DAX-Handel aktuell: DAX gibt nach
Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,37 Prozent leichter bei 23 728,61 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,070 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,534 Prozent auf 23 942,89 Punkte an der Kurstafel, nach 23 815,75 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 24 028,44 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 720,96 Punkten lag.
So bewegt sich der DAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 3,92 Prozent abwärts. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 06.02.2026, bei 24 721,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wies der DAX 24 028,14 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2025, stand der DAX bei 23 419,48 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 3,30 Prozent zurück. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 507,79 Punkten. Bei 23 601,11 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 2,46 Prozent auf 1 585,00 EUR), Scout24 (+ 1,93 Prozent auf 73,85 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,87 Prozent auf 46,75 EUR), Beiersdorf (+ 1,53 Prozent auf 83,80 EUR) und SAP SE (+ 1,49 Prozent auf 173,52 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Infineon (-5,19 Prozent auf 40,11 EUR), Brenntag SE (-2,20 Prozent auf 45,25 EUR), Continental (-2,19 Prozent auf 64,22 EUR), BASF (-2,13 Prozent auf 45,44 EUR) und QIAGEN (-2,03 Prozent auf 39,73 EUR).
Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 107 924 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 195,425 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der DAX-Aktien
Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,21 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,62 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
