Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Blick 06.03.2026 12:27:05

DAX-Handel aktuell: DAX gibt nach

DAX-Handel aktuell: DAX gibt nach

So bewegt sich der DAX am Freitagmittag.

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,37 Prozent leichter bei 23 728,61 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,070 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,534 Prozent auf 23 942,89 Punkte an der Kurstafel, nach 23 815,75 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 24 028,44 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 720,96 Punkten lag.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 3,92 Prozent abwärts. Der DAX lag noch vor einem Monat, am 06.02.2026, bei 24 721,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, wies der DAX 24 028,14 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2025, stand der DAX bei 23 419,48 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 3,30 Prozent zurück. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 507,79 Punkten. Bei 23 601,11 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Rheinmetall (+ 2,46 Prozent auf 1 585,00 EUR), Scout24 (+ 1,93 Prozent auf 73,85 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,87 Prozent auf 46,75 EUR), Beiersdorf (+ 1,53 Prozent auf 83,80 EUR) und SAP SE (+ 1,49 Prozent auf 173,52 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Infineon (-5,19 Prozent auf 40,11 EUR), Brenntag SE (-2,20 Prozent auf 45,25 EUR), Continental (-2,19 Prozent auf 64,22 EUR), BASF (-2,13 Prozent auf 45,44 EUR) und QIAGEN (-2,03 Prozent auf 39,73 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 107 924 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 195,425 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,21 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,62 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen
Analysen zu DAX-Werten
Zur DAX-Realtime-Indikation

Bildquelle: KenDrysdale / Shutterstock.com,PhotoSTS / Shutterstock.com

Nachrichten zu BASF

mehr Nachrichten

Analysen zu Porsche Automobil Holding SE

mehr Analysen
20.02.26 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
19.01.26 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
14.01.26 Porsche Automobil Market-Perform Bernstein Research
09.01.26 Porsche Automobil Underweight Barclays Capital
28.11.25 Porsche Automobil Halten DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 142,65 -1,72% adidas
BASF 45,20 -2,19% BASF
Beiersdorf AG 83,80 1,70% Beiersdorf AG
Brenntag SE 45,30 -2,16% Brenntag SE
Continental AG 63,14 -3,63% Continental AG
DHL Group (ex Deutsche Post) 46,21 1,20% DHL Group (ex Deutsche Post)
Infineon AG 39,19 -7,27% Infineon AG
Porsche Automobil Holding SE 33,72 -0,88% Porsche Automobil Holding SE
QIAGEN N.V. 38,43 -3,60% QIAGEN N.V.
Rheinmetall AG 1 589,00 1,86% Rheinmetall AG
SAP SE 173,32 0,96% SAP SE
Scout24 74,35 3,99% Scout24
Volkswagen (VW) AG Vz. 90,10 -3,06% Volkswagen (VW) AG Vz.

Indizes in diesem Artikel

DAX 23 591,03 -0,94%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:10 KW 10: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen