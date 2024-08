DAX-Handel aktuell: DAX notiert am Mittag im Minus

Wenig Veränderung ist aktuell in Frankfurt zu beobachten.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,04 Prozent leichter bei 17 720,20 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,705 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,413 Prozent auf 17 799,66 Punkte an der Kurstafel, nach 17 726,47 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 17 720,20 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 17 817,07 Punkten lag.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wies der DAX einen Wert von 18 748,18 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.05.2024, wurde der DAX mit 18 742,22 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, wurde der DAX auf 15 832,17 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 5,67 Prozent nach oben. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 18 892,92 Punkten. 16 345,02 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 1,77 Prozent auf 24,68 EUR), Hannover Rück (+ 1,54 Prozent auf 230,90 EUR), Siemens (+ 0,83 Prozent auf 158,50 EUR), Daimler Truck (+ 0,76 Prozent auf 33,25 EUR) und Henkel vz (+ 0,49 Prozent auf 78,44 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Sartorius vz (-4,48 Prozent auf 230,30 EUR), Merck (-1,32 Prozent auf 164,55 EUR), adidas (-1,32 Prozent auf 209,60 EUR), Brenntag SE (-1,25 Prozent auf 63,02 EUR) und Rheinmetall (-0,99 Prozent auf 540,60 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 364 167 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 221,542 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,41 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,00 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

