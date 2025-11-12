Dc Infotech And Communication präsentierte Quartalsergebnisse

Dc Infotech And Communication hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,14 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Dc Infotech And Communication ein EPS von 2,82 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,53 Milliarden INR – ein Plus von 17,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dc Infotech And Communication 1,30 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at