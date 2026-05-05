Curatis Aktie
WKN DE: A40BDL / ISIN: CH1330780979
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05.05.2026 17:00:00
Dead as Disco Envisions Batman Arkham as a Rhythm Game, and It's Perfect
Brain Jar Games' debut title may not feel mechanically complex at first, but there's plenty to discover as you chase high scores in this fighting game.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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