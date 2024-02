DEAG-Aktie: DEAG verschiebt Pläne für Rückkehr an die Börse

Der in der Corona-Pandemie gestrauchelte Veranstalter und Tickethändler Deutsche Entertainment AG (DEAG) hat seine Pläne für eine Rückkehr an die Börse auf Eis gelegt.

Derzeit befinde sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen mit mehreren Übernahmekandidaten, hieß es am Donnerstag von den Berlinern. Daher habe sich der Vorstand entschlossen, die Gespräche mit möglichen Investoren für einen Börsengang zu einem späteren Zeitpunkt fortzuführen. Später im Jahr soll eine Emission (IPO - initial public offering) erneut geprüft werden, sobald die angedachten Zukäufe abgeschlossen sind. Zudem hofft DEAG darauf, dass sich das Wirtschaftsumfeld in den Kernmärkten Großbritannien und Deutschland aufhellt.

DEAG war 1998 erstmals an die Börse gegangen und wurde im Januar 2021 wegen des Einbruchs bei Veranstaltungen im Zuge der Pandemie von der Börse genommen.

