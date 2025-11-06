|
Decarbonization Plus Acquisition A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Decarbonization Plus Acquisition A hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Decarbonization Plus Acquisition A ein EPS von -0,130 USD in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,7 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,6 Millionen USD.
