Decibel Cannabis Company vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Decibel Cannabis Company hat am 19.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat Decibel Cannabis Company 32,9 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 36,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 24,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at