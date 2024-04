DecisionPoint Systems verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DecisionPoint Systems hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 01.04.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2023 abgelaufen war.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 30,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DecisionPoint Systems einen Umsatz von 24,5 Millionen USD eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,330 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,430 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat DecisionPoint Systems im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 18,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 115,59 Millionen USD. Im Vorjahr waren 97,42 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,420 USD sowie einen Umsatz von 111,89 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at