Decisive Dividend hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Decisive Dividend hat am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 0,04 CAD gegenüber 0,050 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,37 Prozent auf 34,0 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 32,2 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at