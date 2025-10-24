Deckers Outdoor Stock Drops 13%

(RTTNews) - Deckers Outdoor Corporation (DECK) fell 12.73 percent to $89.49, down $13.05 in Friday trading, possibly reacting to investor sentiment following the company's second-quarter results released yesterday. The footwear and apparel maker reported net income of $268.15 million, or $1.82 per share, up from $242.32 million, or $1.59 per share, a year earlier. Revenue increased 9.2 percent to $1.43 billion from $1.31 billion last year.

The stock traded between $86.83 and $90.95 after opening at $88.50, compared with a previous close of $102.54 on the New York Stock Exchange. Trading volume spiked to 15.25 million shares, well above the average of 3.13 million.

Over the past 52 weeks, Deckers shares have ranged between $86.83 and $223.98.

89.49 -13.05 (-12.73%)