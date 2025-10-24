Deckers Outdoor Aktie
WKN: 894298 / ISIN: US2435371073
|
24.10.2025 20:23:49
Deckers Outdoor Stock Drops 13%
(RTTNews) - Deckers Outdoor Corporation (DECK) fell 12.73 percent to $89.49, down $13.05 in Friday trading, possibly reacting to investor sentiment following the company's second-quarter results released yesterday. The footwear and apparel maker reported net income of $268.15 million, or $1.82 per share, up from $242.32 million, or $1.59 per share, a year earlier. Revenue increased 9.2 percent to $1.43 billion from $1.31 billion last year.
The stock traded between $86.83 and $90.95 after opening at $88.50, compared with a previous close of $102.54 on the New York Stock Exchange. Trading volume spiked to 15.25 million shares, well above the average of 3.13 million.
Over the past 52 weeks, Deckers shares have ranged between $86.83 and $223.98.
89.49 -13.05 (-12.73%)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deckers Outdoor Corp.mehr Nachrichten
|
20:04
|Freundlicher Handel in New York: So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
|
20:04
|Freundlicher Handel: Pluszeichen im S&P 500 (finanzen.at)
|
18:01
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
18:01
|Gewinne in New York: S&P 500 bewegt sich am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
16:03
|NASDAQ Composite Index-Titel Deckers Outdoor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Deckers Outdoor-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16:01
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16:01
|Börse New York in Grün: S&P 500 zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
22.10.25
|Ausblick: Deckers Outdoor veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)