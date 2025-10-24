Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Handelsende stärker

Letztendlich tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,15 Prozent höher bei 23 204,87 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,878 Prozent fester bei 23 143,23 Punkten, nach 22 941,80 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 23 127,95 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 23 261,26 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 1,58 Prozent. Vor einem Monat, am 24.09.2025, wies der NASDAQ Composite 22 497,86 Punkte auf. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 24.07.2025, einen Wert von 21 057,96 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 24.10.2024, einen Stand von 18 415,49 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 20,35 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 23 261,26 Punkten. Bei 14 784,03 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit AXT (+ 16,99 Prozent auf 6,06 USD), Heritage Commerce (+ 8,83 Prozent auf 10,60 USD), Compugen (+ 7,78 Prozent auf 1,80 USD), Comtech Telecommunications (+ 7,03 Prozent auf 3,35 USD) und Powell Industries (+ 6,83 Prozent auf 364,99 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Deckers Outdoor (-15,21 Prozent auf 86,94 USD), Gentex (-10,18 Prozent auf 23,64 USD), Marten Transport (-9,07 Prozent auf 9,72 USD), World Acceptance (-8,90 Prozent auf 141,20 USD) und Dorel Industries (-4,41 Prozent auf 1,30 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 48 400 176 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,773 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Im NASDAQ Composite präsentiert die Upbound Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,81 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Alliance Resource Partners LP-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

