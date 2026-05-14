Decollte präsentierte Quartalsergebnisse

Decollte ließ sich am 12.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Decollte die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 12,85 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -31,380 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 1,21 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Decollte 1,13 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at