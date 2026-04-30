Dedicare AB legte Quartalsergebnis vor

Dedicare AB lud am 28.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,83 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Dedicare AB 0,720 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Dedicare AB im vergangenen Quartal 363,3 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dedicare AB 351,5 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at