Deepak Nitrite: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Deepak Nitrite hat am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Deepak Nitrite hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,71 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 14,24 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,85 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,32 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at