Deere hat am 25.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 147,08 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deere 136,42 ARS je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Deere mit einem Umsatz von insgesamt 18 323,22 Milliarden ARS abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17 205,76 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren, um 6,49 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 650,46 ARS. Im Vorjahr hatte Deere 543,39 ARS je Aktie erwirtschaftet.

Deere hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 69 146,76 Milliarden ARS abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 53 608,38 Milliarden ARS erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at