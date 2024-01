Deka-S-Finanzklima: Sparkassen-Vorstände rechnen mit positiver Börsenentwicklung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Sparkassen-Vorstände blicken laut einer Umfrage trotz fortgesetzter konjunktureller Flaute in Deutschland optimistisch auf die Finanzmärkte . Grund dafür ist die Erwartung einer sinkenden Inflationsrate. "Die Sparkassen sehen dem Kapitalmarktjahr mit Zuversicht entgegen", sagte Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater am Mittwoch anlässlich der Veröffentlichung des Deka-S-Finanzklimas, das regelmäßig vom "Handelsblatt" und der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX veröffentlicht wird. Die Mehrheit der für die Ermittlung des Indikators befragten Vorstände erwartet im laufenden Jahr eine bessere Wertentwicklung bei Anleihen und Aktien als im bereits ordentlich verlaufenen Jahr 2023.

"Die Leitzinsen haben ihren Höhepunkt hinter sich", sagte Kater. Der Teilindex zu den geldpolitischen Erwartungen rücke mit 100 Punkten immer stärker in Richtung der Lockerung der Geldpolitik im kommenden Jahr. Dies würde für Wirtschaft und den Finanzsektor eine bedeutende Stressminderung bedeuten. Das ist nach Einschätzung des Chefvolkswirtes vor allem für den Immobiliensektor sehr wichtig. Obwohl sich die Sparkassenvorstände relativ sicher sind, dass Immobilienpreise auch im kommenden Jahr weiter unter Druck stehen, sehen sie hierin keine Gefährdung der Finanzstabilität.

Das Deka-S-Finanzklima legte im vierten Quartal um 1,2 Zähler auf 85,3 Punkte zu. "Leicht aufwärts ging es in diesem Quartal mit den Konjunkturerwartungen sowie der Nachfrage nach Immobilienkrediten", sagte Kater. Mit Blick auf die Entwicklung des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP) zeigen die Umfrageergebnisse, dass sich dieses eher in der unteren Hälfte der zurzeit am Prognosemarkt gehandelten Spanne entwickeln wird. Diese sei derzeit mit Schätzungen von minus 0,5 Prozent bis plus 0,9 Prozent außergewöhnlich weit./zb/jkr/mis