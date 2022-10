Dekotierung geplant: Linde-Aktie wohl bald nicht mehr an der Frankfurter Börse - Linde-Aktie verliert

Die Linde plc will ihre Aktionäre über eine konzerninterne Reorganisation abstimmen lassen, die zum Delisting der Linde-Aktien von der Frankfurter Wertpapierbörse führen würde.

Dafür würde eine neue Holdinggesellschaft gegründet werden, teilte der im Dax gelistete Gase-Konzern mit. Die Aktionäre würden für jede Aktie von Linde plc eine Aktie der neuen Holdinggesellschaft erhalten, die an der New Yorker Börse notiert werden soll. Die neue Holdinggesellschaft soll den Namen Linde tragen und voraussichtlich unter dem bestehenden Börsenkürzel gehandelt werden.

Linde begründete das Vorhaben damit, dass die doppelte Börsennotierung der Aktie in den Vereinigten Staaten und in Deutschland von Nachteil sei. CEO Sanjiv Lamba sagte, diese habe die Aktienbewertung durch die europäischen Beschränkungen und die zunehmende Komplexität beeinträchtigt. Der Schritt soll keine Auswirkungen auf die Linde-Organisation, die Mitarbeiter, Kunden oder auf das Engagement des Konzerns in den Regionen, einschließlich Deutschland, haben.

Linde-Aktie sehr schwach - Pläne für DAX-Abschied belasten

Der geplante Börsenrückzug aus Frankfurt lastet am Dienstag auf dem Kurs der Linde-Aktien. Im XETRA-Handel verlieren die Titel des Spezialisten für Gase zeitweise 6,64 Prozent auf 277,20 Euro.

Der Rückzug aus Frankfurt und damit einhergehend das Ende der DAX-Mitgliedschaft werde den Aktienkurs belasten, sagte ein Händler. Derzeitige Kursverluste bis in die Nähe von 280 Euro schienen aber übertrieben zu sein, zumal Linde noch keinen Zeitrahmen gesetzt habe für den Rückzug.

Analyst John Roberts von der Credit Suisse rechnet nur mit vorübergehendem Verkaufsdruck. Am Vortag hatten Linde mit gut 299 Euro noch den höchsten Stand seit Ende August erreicht.

FRANKFURT (Dow Jones) / FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX)