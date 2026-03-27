|
27.03.2026 06:31:29
Delek Group legte Quartalsergebnis vor
Delek Group gab am 25.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Delek Group mit einem Umsatz von insgesamt 590,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 43,80 Prozent verringert.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 5,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Delek Group ein EPS von 2,05 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Delek Group mit einem Umsatz von insgesamt 1,73 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um -46,43 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.