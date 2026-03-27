Delek Group legte Quartalsergebnis vor

Delek Group gab am 25.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,520 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Delek Group mit einem Umsatz von insgesamt 590,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,05 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 43,80 Prozent verringert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 5,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Delek Group ein EPS von 2,05 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Delek Group mit einem Umsatz von insgesamt 1,73 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um -46,43 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at