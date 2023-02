Delivery Hero-Aktie sinkt deutlich: Delivery Hero hat milliardenschwere Wandelanleihe platziert

Delivery Hero hat Wandelschuldverschreibungen in Höhe von 1 Milliarde Euro am Markt platziert.

Es handele sich um nicht nachrangige, unbesicherte Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit Februar 2030, teilte der Berliner Lieferkonzern mit. Sie seien in einer Privatplatzierung ausschließlich an institutionelle Investoren in bestimmten Jurisdiktionen platziert worden. Die Bezugsrechte der Aktionäre wurden ausgeschlossen.

Delivery Hero erzielt durch Transaktion einen Bruttoemissionserlös von 1 Milliarde Euro. Dieser soll zur Finanzierung des genannten gleichzeitig angekündigten Rückkaufangebots ausstehender Wandelschuldverschreibungen sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Das Rückkaufangebot werde am 14. Februar um 8:00 Uhr beginnen und um 17:30 Uhr enden.

Die Wandelschuldverschreibungen werden laut Mitteilung zu 100 Prozent ihres Nennbetrags begeben und mit einem Kupon von 3,25 Prozent jährlich verzinst, der halbjährlich zu zahlen ist.

Sie sind anfänglich in rund 17.316.017 neue oder bestehende, auf den Namen lautende Stückaktien von Delivery Hero wandelbar. Der anfängliche Wandlungspreis von 57,75 Euro entspricht laut Mitteilung einer Wandlungsprämie von 40,0 Prozent auf den Referenzpreis von 41,25 Euro. Die Neuemission ist in 10.000 Teilschuldverschreibungen zu je 100.000 Euro Nominalwert unterteilt.

Die Wandelschuldverschreibungen sollen voraussichtlich am oder um den 21. Februar begeben werden, sie sollen direkt danach in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen werden.

Inhaber der Wandelschuldverschreibungen sind berechtigt, eine vorzeitige Rückzahlung ihrer Anleihen zum 21. August 2028 zu verlangen.

Gleichzeitig teilte Delivery Hero mit, dass eine Platzierung bestehender Aktien der Gesellschaft für die Investoren der Wandelschuldverschreibungen durchgeführt wurde, um das Marktrisiko eines Investments in diese abzusichern. Der Platzierungspreis wurde im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bestimmt. Der Gesellschaft werden keine Erlöse aus dem Angebot bestehender Aktien zufließen.

Delivery Hero kann die Wandelschuldverschreibungen jederzeit am oder nach dem 11. September 2028 zurückzahlen, sofern der Börsenkurs der Delivery-Hero-Aktie über eine bestimmte Periode hinweg mindestens 150 Prozent des dann gültigen Wandlungspreises erreicht, oder (ii) wenn nur noch höchstens 20 Prozent des aggregierten Nominalbetrages der Wandelschuldverschreibungen aussteht.

Wandelanleihe belastet Delivery Hero - Analysten aber positiv

Die Platzierung einer Wandelanleihe hat die Delivery-Hero-Aktien am Dienstag belastet. Sie fielen bis auf 41,20 Euro und waren am späten Vormittag im XETRA-Handel mit einem Minus von noch knapp vier Prozent auf 42,39 Euro unter den größten MDAX-Verlierern. Analysten werteten den Schritt durchaus positiv. Sie sprechen etwa von einem verbesserten Schulden-Fälligkeitsprofil, da der Essenslieferant andere Wandelanleihen mit kurzer Restlaufzeit zurückkauft. Allerdings wird mit den neuen Papieren eine Wandlung auch wahrscheinlicher, da der Wandlungspreis deutlich niedriger ist als bei alten Anleihen, die zurückgekauft werden sollen.

Zwar sei die neue Anleihe höher verzinst als die, die abgelöst werden sollen, und es drohe eine Verwässerung des Aktienkapitals um rund sieben Prozent, doch verbessere sich die Lage mit Blick auf den Finanzmittelfluss (Cashflow) des Konzerns, schrieb Analyst William Woods von Bernstein Research.

Die potenziell größere Verwässerung ergibt sich aus dem Wandlungspreis der neuen Anleihe von anfänglich 57,75 Euro. Der liegt damit deutlich unter dem Wandlungspreis etwa der 2024er-Anleihe von 98 Euro. Es müssten also deutlich mehr Aktien ausgegeben werden, um auf die gleiche Gesamtsumme zu kommen.

Der Wandlungspreis liegt zwar deutlich über dem aktuellen Aktienkurs, allerdings nur auf dem Niveau von Anfang Februar. So waren die Aktien jüngst wieder unter Druck geraten, nachdem sich ihr Wert ausgehend vom Oktober-Tief fast verdoppelt hatte.

Mit dem Wandlungspreis von 57,75 Euro schaffe der Konzern eine neue Basis und schaffe ein Niveau, das mit Blick auf eine Wandlung realistischer erscheine, erklärte Analyst Giles Thorne vom Investmenthaus Jefferies.

Der MDAX-Konzern erzielte mit der neuen Wandelanleihe, die bis 2030 läuft, einen Bruttoerlös von einer Milliarde Euro. Dieser soll zur Finanzierung des Rückkaufs ausstehender Wandelschuldverschreibungen und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Es sollen sämtliche ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit im Jahr 2024 sowie bis zu etwa 250 Millionen Euro der ausstehenden Papiere mit Fälligkeit 2025 zurückgekauft werden.

Analyst Woods notierte positiv, dass Delivery Hero die alten Wandler mit einem Abschlag zurückkaufe. Das gleiche den höheren Zinskupon der neuen Papiere aus. Zudem sei die rege Nachfrage von Investoren mit Blick auf die zugrundeliegende Stärke des Geschäfts von Delivery Hero ein positives Signal.

Das Geschäft des Essenslieferdienstes war Ende 2022 laut Zahlen aus der zweiten Februar-Woche zwar nicht so stark gewachsen wie erhofft, allerdings machte das Unternehmen deutliche Fortschritte und verlor in den letzten Monaten des Jahres operativ deutlich weniger Geld als im Vorjahreszeitraum. Konzernchef Niklas Östberg sieht sein Unternehmen auf Kurs zum selbstgesteckten Profitabilitätsziel. Anlegern hatte das nicht gereicht, die Aktien war nach der Veröffentlichung der Resultate stark unter Druck geraten.

Da half es auch nicht, dass Östberg sich zuversichtlich gezeigt hatte, eine noch höhere operative Marge für das laufende Jahr vorlegen zu können als vom Konzern angepeilt. Dies habe aber nicht die oberste Priorität, stattdessen wolle er ins Geschäft investieren. "Sobald wir unser Profitabilitätsziel erreicht haben, könnten wir das überschüssige Geld wieder in Wachstum und in Werbung investieren", sagte er der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX.

Das Unternehmen hatte sich nach einem Kurseinbruch, der die Aktie von 131,50 Euro im November 2021 bis auf 23,88 Euro im Frühjahr 2022 einbrechen ließ, einen größeren Fokus auf die Profitabilität versprochen, nachdem zuvor jahrelang möglichst großes Wachstum das Ziel gewesen war.

FRANKFURT (Dow Jones / dpa-AFX)