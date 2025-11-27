|
Dell Technologies legte Quartalsergebnis vor
Dell Technologies hat am 25.11.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 2,28 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dell Technologies 1,58 USD je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,57 Prozent auf 27,01 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 24,42 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
