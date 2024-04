Delta Air Lines geht nach starken Zahlen weiterhin von lukrativen Geschäften - Branche im Aufwind

Delta Air Lines erwarte keinen Rückgang der Nachfrage, sagte Vorstandschef Ed Bastian der Nachrichtenagentur Bloomberg bei der Vorlage der Quartalszahlen am Mittwoch in Atlanta. Der sonst übliche Buchungsrückgang für die Zeit vor der Sommersaison sei diesmal ausgeblieben. So sähen die Buchungen für die US-amerikanischen Feiertage Memorial Day Ende Mai und den Unabhängigkeitstag am 4. Juli ziemlich stark aus.

Für das laufende zweite Quartal stellte Bastian vor Sonderposten einen Gewinn von 2,20 bis 2,50 US-Dollar je Aktie in Aussicht. Das ist im Mittel deutlich mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Für das Gesamtjahr geht Bastian weiterhin von einem bereinigten Gewinn von 6 bis 7 Dollar je Aktie aus. Am Finanzmarkt kamen die Neuigkeiten gut an.

Im typischerweise reiseschwachen ersten Quartal flog die Gesellschaft schwarze Zahlen ein. Der Umsatz ohne das konzerneigene Raffineriegeschäft wuchs um sechs Prozent auf knapp 12,6 Milliarden Dollar (11,6 Mrd Euro). Unter dem Strich stand ein Gewinn von 37 Millionen Dollar nach einem Verlust von 363 Millionen ein Jahr zuvor. Ohne millionenschwere Wertberichtigungen hätte der Überschuss sogar 288 Millionen Dollar betragen. Dies entspricht einem Gewinn von 45 Cent je Aktie und damit mehr als von Analysten im Schnitt erwartet.

Delta Air Lines beflügelt die Branche

Eine zuversichtlich stimmende Prognose von Delta Air Lines hat Aktien von Fluggesellschaften am Mittwochnachmittag generell beflügelt. Die Papiere von Delta gewannen im vorbörslichen NYSE-Handel 4,31 Prozent auf 49,36 US-Dollar.

Im DAX verteuerten sich via XETRA Lufthansa um 2,7 Prozent auf 7,30 Euro und testeten damit die 50-Tage-Linie als Indikator für den mittelfristigen Trend. Das reichte aber noch nicht, um den Anfang Dezember gestarteten Abwärtstrend zu beenden. Dafür müsste der Kurs die jetzt erreichte Marke dauerhaft hinter sich lassen.

Angeschoben vom Delta-Ausblick legten auch die Aktien von Air France-KLM an der EURONEXT und IAG (International Consolidated Airlines) in London ähnlich stark zu. Andere US-Airlines wie American (American Airlines) und United Airlines verbuchten in New York im vorbörslichen Geschäft Kursgewinne von um die vier Prozent.

