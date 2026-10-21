Delta: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Delta hat am 19.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,97 INR. Im Vorjahresquartal hatten 0,940 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,81 Prozent zurück. Hier wurden 1,59 Milliarden INR gegenüber 1,83 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at