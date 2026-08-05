Deluxe Aktie
WKN: 860049 / ISIN: US2480191012
|
05.08.2026 23:25:20
Deluxe Corp. Bottom Line Declines In Q2
(RTTNews) - Deluxe Corp. (DLX) revealed a profit for second quarter that Drops, from last year
The company's earnings came in at $19.1 million, or $0.41 per share. This compares with $22.4 million, or $0.50 per share, last year.
Excluding items, Deluxe Corp. reported adjusted earnings of $40.4 million or $0.87 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 4.2% to $499.3 million from $521.3 million last year.
Deluxe Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $19.1 Mln. vs. $22.4 Mln. last year. -EPS: $0.41 vs. $0.50 last year. -Revenue: $499.3 Mln vs. $521.3 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.60 To $ 4.00 Full year revenue guidance: $ 2.095 B To $ 2.12 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Deluxe Corp.
|
04.08.26
|Ausblick: Deluxe gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Deluxe legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Deluxe Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Deluxe Corp.
|21,60
|-5,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.