dely: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

dely hat am 01.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13,41 JPY. Im Vorjahresviertel waren 9,55 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,07 Prozent auf 4,53 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 58,67 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte dely ein EPS von 40,94 JPY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 29,76 Prozent auf 17,00 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 13,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at