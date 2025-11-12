Denka präsentierte Quartalsergebnisse

Denka hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 695,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 695,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at