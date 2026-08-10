Denkyosha präsentierte Quartalsergebnisse

Denkyosha hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 51,55 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -34,020 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 13,78 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 11,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at