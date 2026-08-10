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10.08.2026 06:31:29
Denkyosha präsentierte Quartalsergebnisse
Denkyosha hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 51,55 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -34,020 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 13,78 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 11,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,37 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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