Denso präsentierte Quartalsergebnisse

Denso hat am 28.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 62,84 JPY. Im Vorjahresviertel waren 37,42 JPY je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,13 Prozent auf 2 044,45 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1 873,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 162,96 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 145,02 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Denso hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 7 539,98 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 7 161,78 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at