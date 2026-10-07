Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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08.10.2026 00:03:00
Der neue BMW iX4
Extrovertiert, unverwechselbar und vollelektrisch. Mit dem neuen BMW iX4 präsentiert BMW das nächste Modell der Neuen Klasse. Auch das neue Sports Utility Vehicle in Coupé-Form von BMW steht dabei für den technologischen Weitsprung in eine neue Ära. Zugleich präsentiert der BMW iX4 das auf das Wesentliche reduzierte Design der Neuen Klasse in einer eigenen, besonders expressiven Interpretation. Seine dynamische Erscheinung unterstreicht das eindeutig ...Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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