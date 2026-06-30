Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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30.06.2026 17:00:00
Der neue BMW X5.
Der neue BMW X5 startet in seine fünfte Generation und verbindet erstmals fünf Antriebstechnologien mit der Designsprache und den Innovationen der Neuen Klasse.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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