D.B Aktie

D.B für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CWLG / ISIN: INE950I01011

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.10.2025 12:23:00

Deutsche Bahn - DB-Lounges: Schließung der Lounges in Bremen und Essen angekündigt

Die Deutsche Bahn will ihre Lounges zukünftig auf große Knotenbahnhöfe konzentrieren. Schon Ende dieser Woche fallen Standorte dieser Strategie zum Opfer.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu D.B. Corp Ltdmehr Nachrichten