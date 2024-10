Deutsche Bank-Aktie gibt nach - Offenbar Platzierung von 16 Millionen neuen Aktien

Platziert wurden die Papiere einem Agenturbericht zufolge über Goldman Sachs. Die Investmentbank erklärte der Nachrichtenagentur Reuters in der Nacht zum Dienstag, sie habe 16 Millionen Papiere der größten deutschen Bank platziert, der Preis liege wohl bei 16,01 Euro je Aktie, also am unteren Ende der Preisspanne des Angebots. Den Namen des Verkäufers nannte Goldman Sachs nicht. Das Paket entspricht rund 0,8 Prozent des Grundkapitals der Bank. Der Platzierungspreis liegt knapp 2 Prozent unter dem XETRA-Schlusskurs vom Montag. Die Deutschen Bank -Aktie fiel im XETRA-Handel letztlich 2,57 Prozent auf 15,92 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)