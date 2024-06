Deutsche Bank-Aktie: Warburg Research gibt Buy-Bewertung bekannt

Das Analysehaus Warburg Research hat Deutsche Bank mit einem Kursziel von 20,40 Euro auf "Buy" belassen. Die anstehenden Zahlen dürften ein robustes zweites Quartal belegen, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Sein Kursziel, das deutliches Potenzial für die Aktie beinhalte, basiere auf seinen Prognosen für 2025 - diese seien gemessen an den Unternehmenszielen vorsichtig.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Deutsche Bank-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:36 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 14,69 EUR abwärts. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 38,83 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Bisher wurden via XETRA 667 499 Deutsche Bank-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2024 um 22,3 Prozent zu. Die nächsten Quartalszahlen für Q2 2024 wird Deutsche Bank voraussichtlich am 24.07.2024 präsentieren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.06.2024 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.