Deutsche Bank-Analyse: So bewertet Warburg Research die Deutsche Bank-Aktie

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Bank von 20,40 auf 21,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sollte robust ausfallen, schrieb Analyst Andreas Pläsier in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Zahlenvorlage.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Deutsche Bank-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 09:31 Uhr wies die Deutsche Bank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 15,52 EUR nach oben. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 35,99 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 434 570 Deutsche Bank-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 29,2 Prozent zu Buche. Deutsche Bank wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 23.10.2024 vorlegen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



