30.10.2025 09:17:40

Deutsche Erwerbstätigkeit sinkt im September leicht

DOW JONES--Die Erwerbstätigkeit in Deutschland ist im September leicht gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren rund 45,9 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. Die Zahl der Erwerbstätigen ging damit saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat zurück (minus 21.000 Personen; 0,0 Prozent). Dies war der fünfte Rückgang in Folge, denn von Mai bis August war die Erwerbstätigkeit ebenfalls um durchschnittlich je 15.000 Personen gegenüber dem Vormonat gesunken.

Nicht saisonbereinigt stieg die Zahl der Erwerbstätigen im September gegenüber August mit Beginn der Herbstbelebung um 150.000 Personen (plus 0,3 Prozent). Der saisonal übliche Anstieg der Erwerbstätigenzahl fiel damit merklich schwächer aus als im September-Durchschnitt der Jahre 2022 bis 2024 (plus 196.000 Personen).

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2025 04:17 ET (08:17 GMT)

