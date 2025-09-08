08.09.2025 08:09:43

Deutsche Exporte sinken im Juli unerwartet

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die deutschen Exporte sind im Juli entgegen den Erwartungen nicht gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, verringerten sie sich gegenüber dem Vormonat kalender- und saisonbereinigt um 0,6 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten dagegen ein Plus von 0,5 Prozent prognostiziert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 1,4 Prozent höher.

Die Importe sanken um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die befragten Ökonomen hatten ein Minus von 1,0 Prozent vorhergesagt. Auf Jahressicht ergab sich ein Anstieg von 4,3 Prozent.

Der saisonbereinigte Handelsbilanzüberschuss belief sich auf 14,7 Milliarden Euro. Erwartet worden waren 15,2 Milliarden. Insgesamt wurden im Juli kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 130,2 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 115,4 Milliarden Euro nach Deutschland importiert.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 08, 2025 02:10 ET (06:10 GMT)

