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07.08.2026 08:23:39
Deutsche Exporte steigen im Juni wider Erwarten
Von Andreas Plecko
DOW JONES--Die deutschen Exporte sind im Juni überraschend gestiegen. Sie erhöhten sich kalender- und saisonbereinigt um 0,9 Prozent zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Minus von 1,0 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 6,6 Prozent höher.
Die Importe stiegen im Juni um 4,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die befragten Ökonomen hatten ein Plus von 1,0 Prozent vorhergesagt. Auf Jahressicht ergab sich ein Anstieg von 8,4 Prozent.
Insgesamt wurden im Juni kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 139,3 Milliarden Euro aus Deutschland exportiert und Waren im Wert von 123,9 Milliarden Euro nach Deutschland importiert. Noch nie wurden in einem Monat kalender- und saisonbereinigt so viele Waren exportiert wie im Juni 2026. Der bisherige Höchststand war im September 2022 mit 139,1 Milliarden Euro erreicht worden.
Der Außenhandelsüberschuss betrug im Berichtsmonat kalender- und saisonbereinigt 15,4 Milliarden Euro.
In die Mitgliedstaaten der EU wurden im Juni kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 79,3 Milliarden Euro exportiert und es wurden Waren im Wert von 63,6 Milliarden Euro von dort importiert. Gegenüber Mai stiegen die kalender- und saisonbereinigten Exporte in die EU-Staaten um 1,3 Prozent und die Importe aus diesen Staaten um 7,4 Prozent.
In die Staaten außerhalb der EU (Drittstaaten) wurden im Juni kalender- und saisonbereinigt Waren im Wert von 60,0 Milliarden Euro exportiert und es wurden Waren im Wert von 60,3 Milliarden Euro aus diesen Staaten importiert. Gegenüber Mai stiegen die Exporte in die Drittstaaten um 0,3 Prozent und die Importe von dort um 1,4 Prozent.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/mgo
(END) Dow Jones Newswires
August 07, 2026 02:24 ET (06:24 GMT)
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