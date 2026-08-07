Deutsche Lufthansa legte Quartalsergebnis vor

Deutsche Lufthansa hat am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,950 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 12,95 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,70 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at