Deutsche Produktion steigt im September um 1,3 Prozent

DOW JONES--Die Produktion im verarbeitenden Sektor Deutschlands ist im September gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sich die Produktion gegenüber dem Vormonat um 1,3 Prozent und lag um 1,0 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Zuwachs von 2,5 Prozent prognostiziert. Allerdings hatten diese Erwartungen wegen des bereits gemeldeten deutlichen Rückgangs der Umsätze im verarbeitenden Gewerbe einen Dämpfer erhalten. Der vorläufig für August gemeldete Produktionsrückgang von 4,3 Prozent wurde auf 3,7 Prozent revidiert. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich von Juli bis September war die Produktion um 0,8 Prozent niedriger als in den drei Monaten zuvor.

