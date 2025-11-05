|
05.11.2025 08:10:44
Deutscher Auftragseingang im September gestiegen
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Der Auftragseingang der deutschen Industrie ist im September deutlicher als erwartet gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhten sich die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 1,1 Prozent und lagen kalenderbereinigt um 4,3 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen monatlichen Anstieg um 0,5 Prozent prognostiziert. Der für August vorläufig gemeldete monatliche Rückgang von 0,8 Prozent wurde auf 0,4 Prozent revidiert.
Ohne Großaufträge lagen die Auftragseingänge im September um 1,9 Prozent höher. Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich sank der Auftragseingang von Juli bis September um 3,0 Prozent und ohne Großaufträge um 1,5 Prozent.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 05, 2025 02:11 ET (07:11 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.