Deutscher Dienstleistungsumsatz sinkt im August
DOW JONES--Der Umsatz im deutschen Dienstleistungssektor (ohne Finanz- und Versicherungsdienstleistungen) hat im August abgenommen. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, sank er gegenüber dem Vormonat preis- und saisonbereinigt um 0,5 Prozent. Das für Juli vorläufig gemeldete Minus von 0,3 Prozent wurde auf ein Plus von 0,7 Prozent revidiert.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/apo
(END) Dow Jones Newswires
November 05, 2025 02:11 ET (07:11 GMT)
