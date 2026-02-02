02.02.2026 08:14:41

Deutscher Einzelhandel steigt im Dezember leicht

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im Dezember leicht gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, erhöhten sich die Umsätze nach Abzug der Inflation um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus in dieser Höhe prognostiziert. Für November wurde der monatliche Rückgang auf real 0,5 (zunächst: 0,3) Prozent revidiert.

Auf Jahressicht lagen die Umsätze im Dezember preisbereinigt um 1,5 Prozent höher. Der Einzelhandel macht rund 25 Prozent des privaten Konsums in Deutschland aus. Die Daten zum Einzelhandel unterliegen sehr häufig größeren Revisionen. Im Gesamtjahr 2025 stiegen die Umsätze um real 2,7 Prozent.

Der Umsatz im Einzelhandel mit Lebensmitteln stieg im Dezember im Vergleich zum Vormonat um real 1,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöhte sich der Umsatz um real 2,5 Prozent.

Im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln sank der kalender- und saisonbereinigte Umsatz im Dezember um real 1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Umsätze real um 0,7 Prozent.

Im Internet- und Versandhandel verzeichnete der Umsatz im Dezember gegenüber dem Vormonat einen Rückgang von real 4,2 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 2,3 Prozent.

February 02, 2026 02:14 ET (07:14 GMT)

