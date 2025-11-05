Deutscher Industrieumsatz sinkt im September um 2,1 Prozent

DOW JONES--Der preisbereinigte Umsatz im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands ist im September stark gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, verringerte er sich gegenüber dem Vormonat um 2,1 Prozent. Das dürfte Hoffnungen dämpfen, dass die Produktion im September tatsächlich, wie von Analysten prognostiziert, um 2,5 Prozent gestiegen ist. Destatis veröffentlicht die Daten am Donnerstag. Der für August vorläufig gemeldete monatliche Umsatzrückgang von 0,8 Prozent wurde auf 0,6 Prozent revidiert. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Umsatz im August kalenderbereinigt um 2,7 Prozent niedriger.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2025 02:10 ET (07:10 GMT)