Deutschland und Frankreich wollen gemeinsamen Kampfpanzer entwickeln

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland und Frankreich haben sich laut Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) auf ein gemeinsames Rüstungsprojekt zur Entwicklung eines Kampfpanzers verständigt. Man wolle eine entsprechende Absichtserklärung zur Entwicklung des Landkampfsystems (Main Ground Combat System) am 26. April in Paris unterzeichnen. Pistorius sprach von einem "Meilenstein", denn es sei etwas komplett Neues geplant, das in der Zukunft wegweisend sein werde. Die Industrien von Deutschland und Frankreich werden sich den Angaben zufolge die Produktion hälftig teilen.

"Wir haben den Durchbruch erreicht heute. Das kann man ohne Übertreibung als historisch bezeichnen bei einem solchen Projekt", sagte Pistorius während eines gemeinsamen Statements mit dem französischen Verteidigungsministers Sebastien Lecornu.

Man betrete Neuland und daher sei es notwendig gewesen, das Projekt bis in die Details zu planen. Man habe sich auf die Verteilung aller Aufgaben verständig. Man werde bis Ende des Jahres einen Beauftragungsvertrag zu dem Projekt vorbereiten, so Pistorius.

Laut Pistorius ist das Projekt nicht nur Ausdruck der industriellen und Entwicklungsfähigkeiten beider Länder, sondern auch Ausdruck der Bedeutung der deutsch-französischen Zusammenarbeit und Freundschaft.

March 22, 2024 07:16 ET (11:16 GMT)