Dev Accelerator: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Dev Accelerator hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,16 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,010 INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Dev Accelerator 567,3 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 569,4 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at