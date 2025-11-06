Development Works Food gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Development Works Food hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,32 SAR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,130 SAR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26,4 Millionen SAR – ein Plus von 1,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Development Works Food 25,9 Millionen SAR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at