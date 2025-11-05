Dollarkurs

1,1532
 USD
0,0037
0,32 %
USD - EUR
05.11.2025 16:04:00

Devisen (EZB-Richtwerte) - Euro-Referenzkurs bei 1,1492 US-Dollar

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Richtkurs des Euro am Mittwoch mit 1,1492 (zuletzt: 1,1491) Dollar ermittelt. Die EZB fixierte den Euro/Pfund-Richtkurs mit 0,881 (0,8795) britischen Pfund, den Euro/Franken-Richtwert mit 0,9307 (0,9295) Schweizer Franken und den Euro/Yen mit 176,67 (176,39) japanischen Yen.

Für die tschechische Krone wurde heute von der EZB ein Richtwert von 24,365 (24,371) Kronen für einen Euro und für den ungarischen Forint von 387,03 (388,36) Forint je Euro ermittelt.

Der Goldpreis lag in London zuletzt bei 3.970,15 Dollar nach 3.938,81 Dollar beim Schlusskurs vom Dienstag.

ste

ISIN EU0009652759 EU0009652759

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX tritt auf der Stelle -- DAX etwas leichter -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt wenig verändert, während der deutsche Leitindex schwächelt. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

